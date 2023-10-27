



Лукашенко о США на Ближнем Востоке: Там проще, там же не против России воевать

Александр Лукашенко высказался об участии США в конфликте на Ближнем Востоке, ответив на звучащие заявления, что России и Беларуси может быть выгоден разгоревшийся израильско-палестинский конфликт. Об этом сообщает БЕЛТА.



"Кому выгодно? Вот нас с россиянами упрекают: "Выгодно – Украина отошла на второй план". Слушайте, ну давайте откровенно: то, что про нас начали меньше говорить, ну, наверное, неплохо. Но не такой же ценой. Люди гибнут. Чего мы радоваться будем?" – сказал Александр Лукашенко.

Он указал, что по этой логике можно найти и других бенефициаров от ситуации.



"А что, американцам не выгодно? У них выборы. В Украине они обкакались, и очень прилично. И выборы, и Украина – не получается. Надо как-то перейти на другое поле. Вот оно – тихонько перейдем туда, там проще. Там же не против России, ядерной державы, воевать. Поэтому им это выгодно".



Затронул Лукашенко и внутриполитическую ситуацию в самом Израиле: "Посмотрите, что там происходит. Там же внутри идет фактически бойня. Этого бедного Нетаниягу уже мочат сколько месяцев подряд и лет, уголовные дела завели. Заварушка выгодна, исходя из той логики, что нас упрекают. Наверное, выгодна. Можем мы так рассуждать – можем".



"Но ситуация очень опасная. Израиль – ядерная страна, имеет ядерное оружие, которое может применить. Иран – не подарок. И если вспыхнет – мало не покажется", – считает Лукашенко. “Может вспыхнуть вся планета. Поэтому очень опасная ситуация".