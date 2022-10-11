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Ливан доволен предложением Израиля
11.10.2022 06:41 Алина Груднева

Ливан доволен предложением Израиля

Ливан получил окончательный проект соглашения о морской границе с Израилем и весьма им удовлетворен.

 
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на вице-спикера парламента Элиаса Бу Саеба.
 
Он сообщил американскому посреднику Амосу Хохштейну, что "Ливан удовлетворен формулировкой соглашения".
 
До этого стало известно, что Ливан получил от Израиля окончательный проект соглашения о морской границе при посредничестве США. 
 
"Если все пойдет хорошо, усилия Амоса Хохштейна могут привести к исторической сделке", — сказал Саеб. 
 
Он добавил, что в формирующемся соглашении Израиль учитывает все требования Ливана.

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