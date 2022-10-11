



Ливан доволен предложением Израиля

Ливан получил окончательный проект соглашения о морской границе с Израилем и весьма им удовлетворен.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на вице-спикера парламента Элиаса Бу Саеба.

Он сообщил американскому посреднику Амосу Хохштейну, что "Ливан удовлетворен формулировкой соглашения".

До этого стало известно, что Ливан получил от Израиля окончательный проект соглашения о морской границе при посредничестве США.

"Если все пойдет хорошо, усилия Амоса Хохштейна могут привести к исторической сделке", — сказал Саеб.

Он добавил, что в формирующемся соглашении Израиль учитывает все требования Ливана.