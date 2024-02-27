



Литва - России: “Калининград и область будут нейтрализованы”

По итогам сегодняшним обменом мнений о том начнут ли союзники воевать напрямую на стороне Украины или нет и почему, прозвучало много реакций со всех сторон.



Свою лепту в картину происходящего внесла и Литва. Там пригрозили “нейтрализовать” Калининград в случае агрессии России против НАТО



“Калининградская область России будет “нейтрализована”, если Москва спровоцирует конфликт с НАТО”, - заявил посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс.



“После того как Швеция была интегрирована в альянс, Балтийское море стало внутренним морем НАТО. Если Россия осмелится бросить вызов НАТО, Калининград будет „нейтрализован“ первым”, — написал в соцсети Х Линкявичюс. Посол также отметил, что до этого ложные заявления России, будто она окружена НАТО, “теперь становятся реальностью”.



Напомним, что Венгрия все-таки ратифицировала вступление Швеции в Североатлантический альянс.

