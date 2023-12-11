Новости » Политика
Литва обвинила Венгрию в подрыве единства ЕС
11.12.2023 17:50 Алина Груднева

Литва обвинила Венгрию в подрыве единства ЕС

Венгрия подрывает принципы единства Евросоюза, накладывая вето на помощь Украине и блокируя переговоры о членстве страны в ЕС.

По данным литовского национального вещателя, с таким обвинением выступил президент Литвы Гитанас Науседа.

Читайте нас в Telegramтолько самые актуальные и самые проверенные новости

"Венгрия наносит ущерб принципу единства, потому что, если мы не получим положительного ответа по Украине, будет все больше голосов, которые угрожают и оспаривают принцип единства", - отметил он.

Науседа пообещал использовать все средства, чтобы постараться переубедить Венгрию.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы