



Литва обвинила Венгрию в подрыве единства ЕС

Венгрия подрывает принципы единства Евросоюза, накладывая вето на помощь Украине и блокируя переговоры о членстве страны в ЕС.



По данным литовского национального вещателя, с таким обвинением выступил президент Литвы Гитанас Науседа.



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"Венгрия наносит ущерб принципу единства, потому что, если мы не получим положительного ответа по Украине, будет все больше голосов, которые угрожают и оспаривают принцип единства", - отметил он.



Науседа пообещал использовать все средства, чтобы постараться переубедить Венгрию.