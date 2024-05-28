



Литовский парламент отработал сценарий воздушной атаки

Во вторник, 28 мая, литовский парламент провел учения, в ходе которых отрабатывался сценарий воздушной атаки.



По данным LRT, в Сейме отрабатывали эвакуацию людей в укрытие.



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В учениях участвовали депутаты, их помощники и журналисты. Им объяснили, как вести себя во время воздушной тревоги и оказывать первую медицинскую помощь.



Уточняется, что эвакуацию удалось уложить в 10 минут.