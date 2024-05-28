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Литовский парламент отработал сценарий воздушной атаки
28.05.2024 15:12 Алина Груднева

Литовский парламент отработал сценарий воздушной атаки

Во вторник, 28 мая, литовский парламент провел учения, в ходе которых отрабатывался сценарий воздушной атаки.

По данным LRT, в Сейме отрабатывали эвакуацию людей в укрытие.

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В учениях участвовали депутаты, их помощники и журналисты. Им объяснили, как вести себя во время воздушной тревоги и оказывать первую медицинскую помощь.

Уточняется, что эвакуацию удалось уложить в 10 минут.

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