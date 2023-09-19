



“Ликуд” уточняет: Нетаниягу не отказался от судебной реформы

Партия “Ликуд” опубликовала вечером 18 сентября пояснительную записку, в которой заявила, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу “не отменил судебную реформу”.



Заявление было сделано после того, во время встречи Нетаниягу с Илоном Маском он заявил, что первоначальное предложение министра юстиции Ярива Левина о судебной реформе было “плохим”, и добавил, что, если не будет достигнуто никаких соглашений, в судебную реформу будут внесены лишь незначительные изменения по составу Комитета по назначениям судей.



Представители “Ликуд” добавили, что “во время встречи Нетаниягу с Маском он ссылался только на пункт об отмене решения простым большинством голосов, о котором главы коалиции уже договорились несколько месяцев назад, согласно которому баланс с судами может быть достигнут другими способами”.

Маск упомянул о демонстрации против премьер-министра возле завода Tesla: “Как видите, есть протесты против судебной реформы, и, честно говоря, многие также выступили против этого интервью. Может быть, вы могли бы заняться судебной реформой”. На это Нетаниягу ответил, что “это прекрасная возможность рассказать людям, против чего они протестуют, потому что я думаю, что многие из них не знают. Прилагаются усилия, чтобы скрыть это”.



“Израиль был и всегда будет демократическим. Его характер изменился три десятилетия назад, баланс изменился, и в настоящее время у нас самая активная правовая система в мире. Предполагается, что демократия – это система сдержек и противовесов. В Израиле этого не существуют – есть только судебная власть, поэтому сейчас есть требование восстановить баланс”, – добавил премьер.



Нетаниягу сослался на первоначальный законопроект, предложенный министром юстиции Яривом Левиным: “Было предложение, которое я считал плохим, – устранить один дисбаланс путем введения другого дисбаланса. Я считал ошибкой перемещать маятник из одной стороны в другую. У меня есть большинство в Кнессете, чтобы принять закон, но я пытаюсь достичь консенсуса”.



“Многие согласны с небольшими изменениями, особенно с выбором судей. Они хорошие люди, но они заменили правительство. Они решают все – но их не избирали.Это не демократия .Между властями существует напряженность и ее нужно решать где-то посередине. Израиль был демократией и станет более сильной демократией после изменений”.