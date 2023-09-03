



Лидеры протестов: вина за погромы в Тель-Авиве лежит на правительстве

Вечером, 2 сентября, в Израиле прошли акции протеста против правовой реформы, несмотря на погромы в Тель-Авиве, устроенные эритрейскими нелегалами.



Один из лидеров протеста Шикма Бреслер обвинила правительство в беспорядках.



"Я хочу поблагодарить полицейских, которые сегодня снова расплачивались за халатность правительства Нетаниягу. В 2018 году было соглашение, которое могло вернуть большую часть эритрейцев в их страну, а Нетаниягу вышел из него", - возмутилась она.



В свою очередь, профессор Хагай Левин, выступивший на демонстрации в Хайфе, сказал, что правительство Нетаниягу ведет Израиль "к краху национальных систем".



"Это правительство разрушает системы безопасности, личную безопасность, закон, экономику, образование и сферу здравоохранения. При нынешнем правительстве резко возросло число людей, убитых как в результате террора, так и в результате преступности. Вместо того, чтобы предотвращать насилие, министр Бен-Гвир его поощряет. Вместо того, чтобы тушить пожары, правительство разжигает пламя", - сказал он.