Либерман прокомментировал теракт в Иерусалиме
Министр финансов Израиля Авигдор Либерман прокомментировал теракт в Иерусалиме.
"Жестокое нападение сегодня ночью в Иерусалиме. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и сил их семьям. Я благодарен силам безопасности, которые действовали решительно и привели к поимке презренного террориста. Мы не позволим наносить вред гражданам Израиля и их безопасности", — написал он в своем Twitter.
פיגוע אכזרי הלילה בירושלים. אני מייחל להחלמה מהירה של הפצועים ומחזק את משפחותיהם. אני מחזק את כוחות הביטחון שפעלו בנחישות והביאו ללכידת המחבל הנתעב. לא נעבור לסדר היום על פגיעה באזרחי ישראל ובביטחונם.— אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) August 14, 2022