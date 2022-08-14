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Либерман прокомментировал теракт в Иерусалиме
14.08.2022 09:13 Александр Юзовский

Либерман прокомментировал теракт в Иерусалиме

Министр финансов Израиля Авигдор Либерман прокомментировал теракт в Иерусалиме.

"Жестокое нападение сегодня ночью в Иерусалиме. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и сил их семьям. Я благодарен силам безопасности, которые действовали решительно и привели к поимке презренного террориста. Мы не позволим наносить вред гражданам Израиля и их безопасности", — написал он в своем Twitter.

 

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