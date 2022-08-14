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Теракт в Иерусалиме: неизвестный расстрелял автобус
14.08.2022 06:43 Александр Юзовский

Теракт в Иерусалиме: неизвестный расстрелял автобус

Ночью в Иерусалиме неизвестный открыл стрельбу по автобусу, забитому людьми. Происшествие случилось на парковке возле Стены Плача и могилы царя Давида. 

"Это был автобус с прихожанами, который отъехал от Стены Плача и направился в сторону города. По словам прохожего, террорист начал беспорядочно стрелять в сторону автобуса", – рассказал прибывший на место парамедик. 

Сообщается о 8 пострадавших. Среди них четверо туристов, члены одной семьи, прибывшие в Израиль из США в прошлую среду.
Отец госпитализирован в тяжелом состоянии.

Стрелок сбежал с места происшествия. Пострадавшие были доставлены в больницу "Шаарей Цедек". Представитель ХАМАС Фаузи Бархум назвал нападение мужественным актом сопротивления, назвав его "естественным ответом на оккупацию и ежедневные преступления поселенцев против [палестинцев]"

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