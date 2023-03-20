



Левину не удалось убедить главу Гистадрута поддержать новое судебное предложение

Согласно сообщению 12 канала, министр юстиции Ярив Левин говорил сегодня с председателем федерации Гистадрута Арноном Бар-Давидом, пытаясь убедить его поддержать новое законодательное предложение, позволяющее коалиции назначать судей БАГАЦа.



Сеть сообщает, что Бар-Давид не согласился, хотя пока неясно, будет ли он активно выступать против.



Тем временем министр финансов Бецалель Смотрич предпринял аналогичные усилия на встрече с различными высокопоставленными представителями деловых кругов, но, по данным сети, безуспешно.

