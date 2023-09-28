



Левин: Отмена закона об отводе или его отсрочка уничтожит демократию Израиля

Министр юстиции Ярив Левин утверждает в своем заявлении, что сегодняшнее слушание в БАГАЦ по ходатайствам против закона правительства об отводе “де-факто является дискуссией о том, стоит ли отменять результаты выборов”.



В своем заявлении Левин также не согласен с предложением суда отложить дату вступления закона в силу до следующего Кнессета, чтобы избежать очевидного личного характера закона.



“Смысл отсрочки реализации закона об отводе заключается в том, что неизбранное должностное лицо сможет передать себе полномочия, которых ему никогда не давали, и обсудить бредовый вариант приказать премьер-министру отказаться от участия, что полностью контрастирует с результатами выборов”, – говорит Левин.



“Результатом этого будет то, что Израиль больше не будет демократией, вместо этого им будут управлять люди, которые ставят себя выше народа, выше выбора избирателей в урне для голосования”.