



Лех Валенса предостерег США: не дадите отпор России – уйдете с мировой арены

Бывший Президент Польши Лех Валенса обеспокоен тем, как развиваются современные глобальные события. Он обратился с предостережением: если США не дадут отпор России сейчас, то упустят исторический шанс и уйдут с мировой арены.



Так, в рамках проекта Центра стратегических и международных исследований (CSIS) "Процветание и развитие", Лех Валенса обратился к американским законодателям, подчеркнув необходимость активного вмешательства.



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"Дамы и господа, наступило время перемен в эстафете истории, в эстафете поколений. Мы разрушили старую мировую систему, но остались Россия и Китай. Сегодня мир объединился против России – это шанс на новый порядок. США должны взять на себя роль лидера в этой исторической трансформации. Опустив руки, мы рискуем утратить этот шанс, и наши внуки нам этого не простят", – отметил Валенса.



Бывший президент призвал американцев противостоять тирании и воспользоваться уникальной возможностью оказать влияние на глобальные решения.



"Американцы! […] Если вы не дадите отпор тирании, вы потеряете эту возможность. И тогда США придется уйти с мировой арены", – предостерег Лех Валена и еще раз подчеркнул важность эффективного противодействия российской пропаганде для успешного завершения эпохальных перемен в мировом порядке.