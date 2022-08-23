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Лавров выдвинул новые требования Израилю
23.08.2022 15:57 Александр Юзовский

Лавров выдвинул новые требования Израилю

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров осудил израильские авиаудары по целям в Сирии и выдвинул новые требования еврейскому государству.

"Мы решительно осуждаем опасную практику израильских ударов по сирийской территории. Мы требуем, чтобы Израиль уважал резолюции Совета Безопасности ООН и, прежде всего, уважал суверенитет и территориальную целостность Сирии", - сказал он на пресс-конференции в Москве вместе со своим сирийским коллегой, сообщает Reuters.

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