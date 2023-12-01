



Лавров нагрубил журналистке Deutsche Welle

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании ОБСЕ заявил во время пресс-конференции в столице Северной Македонии Скопье, что “теперь нет никакого резона в существовании ОБСЕ”, мол, он и сам в этом не заинтересован.



"Главное чувство - безразличие. Мне, например, безразлично, что будет происходить с этой организацией", - сказал Лавров.



Когда журналистка Deutsche Welle задала уточняющий вопрос о том, означают ли эти слова возможность выхода России из ОБСЕ, Лавров вдруг решил перейти на личности:



"Я не знаю, где вы получали образование журналиста", - заявил он. Вслед за этим, российский министр сказал, что журналистка "искажает его слова", на что та ответила, что это неправда, и спросила о планах РФ.

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"Я знаю, что у вас в Германии принято разжевывать все журналистам, у нас оставляют место для интерпретаций", - убеждает Лавров. После чего Мария Захарова объяснила эти словесные “проявления” Лаврова, как то, что “в России существует свобода слова, в отличие от Германии”.



