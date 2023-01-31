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Латинская Америка не собирается поставлять Украине оружие
31.01.2023 09:01 Раиса Вовк

Латинская Америка не собирается поставлять Украине оружие

Страны Латинской Америки не планируют поставлять вооружение Украине. Об этом заявил президент Аргентины Альберто Фернандес во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает ZN.UA.

"Аргентина и Латинская Америка не думают об отправке оружия ни в Украину, ни в другую зону боевых действий", - утверждает чиновник.

По словам аргентинского лидера, он осуждает российскую агрессию против Украины.

Кроме того, в разговоре с немецким канцлером Фернандес "поделился своими идеями по поводу того, как можно прекратить войну".

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