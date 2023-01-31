



Латинская Америка не собирается поставлять Украине оружие

Страны Латинской Америки не планируют поставлять вооружение Украине. Об этом заявил президент Аргентины Альберто Фернандес во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает ZN.UA.



"Аргентина и Латинская Америка не думают об отправке оружия ни в Украину, ни в другую зону боевых действий", - утверждает чиновник.



По словам аргентинского лидера, он осуждает российскую агрессию против Украины.



Кроме того, в разговоре с немецким канцлером Фернандес "поделился своими идеями по поводу того, как можно прекратить войну".