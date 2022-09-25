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Лапид созвал совещание по подготовке к добыче газа на месторождении Кариш
25.09.2022 15:37 Ольга Белозерова

Лапид созвал совещание по подготовке к добыче газа на месторождении Кариш

Премьер-министр Израиля Яир Лапид созвал совещание по вопросам безопасности, посвященное подготовке к добыче газа на месторождении Кариш.

Как сообщает Ynet, в обсуждении приняли участие министр обороны Бени Ганц, руководители оборонных ведомств и специалисты в области энергетики. 

Официальные лица обсудят рабочее состояние буровой установки Кариш и подготовку к предотвращению возможных атак "Хизбаллы" с началом ожидаемой добычи газа.

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