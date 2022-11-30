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Лапид: подстрекательство солдат против командиров опасно
30.11.2022 14:07 Алина Груднева

Лапид: подстрекательство солдат против командиров опасно

Премьер-министр Яир Лапид ответил на критику со стороны Итамара Бен-Гвира и депутатов Ликуда за 10-дневное тюремное заключение солдата, который насмехался над активистами в Хевроне. 

 
"Новое правительство еще не вступило в должность, а его министры уже подстрекают солдат ЦАХАЛ против своих командиров", - сказал Лапид.
 
По его словам, подстрекательство против командиров "опасно и разрушительно".
 
Напомним, боец бригады Гивати, который был приговорен к десяти дням военной тюрьмы после того, как заявил левым активистам, что "Бен-Гвир наведет здесь порядок, я вас сломаю", снова предстал перед судом.
 

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