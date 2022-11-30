



Бен-Гвир об инциденте в Хевроне: Критикуйте Бени Ганца, а не командира батальона

Глава крайне правой партии “Оцма-Йегудит” Итамар Бен-Гвир во вторник раскритиковал ЦАХАЛ за 10-дневное тюремное заключение солдата, который насмехался над активистами в Хевроне, и потребовал возможности навестить его за решеткой.



Члены партии “Ликуд” также раскритиковали тюремное заключение солдата, который на прошлой неделе столкнулся с активистом и хвастался, что в городе будет наведен порядок, когда Бен-Гвир станет министром национальной безопасности.



В письме, отправленном министру обороны Бени Ганцу и опубликованном на 12 канале, Бен-Гвир написал, что в поведении солдата нет ничего неприемлемого, и попросил возможности навестить его в военной тюрьме в среду. Немедленного ответа от Ганца не последовало.



Отдельно Бен-Гвир выступил против критики в адрес подполковника Авирана Альфаси за приговор солдата к тюремному заключению.



“Критикуйте Бени Ганца, а не командира батальона”, – написал Бен-Гвир в Twitter. Депутат Кнессета также встретился с семьей заключенного под стражу солдата. Депутаты от “Ликуд” присоединились к Бену-Гвиру, протестуя против тюремного заключения.



“Даже если он совершил ошибку, тюрьма – непропорциональное наказание, это унижение. Это пахнет “политическим заказом сверху”, – написала в Твиттере депутат от “Ликуд” Мири Регев.



Член Кнессета от “Ликуд” Шломо Каръи назвал солдата “героем”, который, по его словам, “стал жертвой анархистской кампании”.



Между тем, заключенный в тюрьму солдат направил письмо начальнику Центрального командования генерал-майору Иегуде Фуксу и командиру "Гивати" Элиаду Маору, в котором извинялся и просил отменить или смягчить его приговор.



“Я сказал несколько слов без намерения унизить ЦАХАЛ или совершить преступление”, – написал солдат. “Я находился под сильным давлением во время инцидента. Я прошу прощения. Я понимаю свою ошибку”.