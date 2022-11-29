



Бен-Гвир: нельзя сажать солдата в тюрьму только за то, что он упомянул мое имя

Депутат Моше Арбель из ШАС призвал председателя "Оцма Йегудит" Итамара Бен-Гвира не вовлекать ЦАХАЛ в политический дискурс. Слова Арбеля были сказаны в ответ на слова Бен-Гвира в связи с наказанием, полученным солдатом, который сказал "Бен-Гвир наведет здесь порядок".



"Итамар Бен-Гвир, мой друг, я призываю вас оставить ЦАХАЛ вне политического дискурса, - сказал Арбель. Чтобы защитить нашу страну, мы должны быть как минимум на один уровень выше политических дел".



Бен-Гвир резко осудил решение отправить в тюрьму на десять дней солдата "Гивати", который, сказал левым активистам в Хевроне: "Бен-Гвир наведет здесь порядок".



"Очень жаль, что солдата, которого атакуют анархисты и ненавистники Израиля, фактически отправили в тюрьму только за то, что он упомянул мое имя и ответил анархистам", - сказал Бен-Гвир.



Бен-Гвир отреагировал на высказывания Моше Арбеля: “Дорогой депутат Арбель, которого я ценю, запутался", - сказал Бен-Гвир. "Нельзя отправлять солдата ЦАХАЛа, который рискует собой, пока мы спим по ночам, на 10 дней в тюрьму только потому, что он сказал, что Бен-Гвир наведет порядок, особенно после того, как анархисты спровоцировали его. Это не законно, не пропорционально и не разумно".



Бен Гвир добавил и сказал: "Я согласен, что боец не должен был поддаваться на провокацию анархистов, но от этого до отправки его в тюрьму - долгий путь. Тот, кто пытается сделать армию политической, - это Бени Ганц. Мы придем, чтобы загладить нашу вину".