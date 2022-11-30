



Солдата сказавшего "Бен-Гвир наведет порядок" судили второй раз



Боец бригады Гивати, который был приговорен к десяти дням военной тюрьмы после того, как заявил левым активистам, что "Бен-Гвир наведет здесь порядок, я вас сломаю", снова предстал перед судом.



Причина повторного суда - изъян в дисциплинарной процедуре во время предыдущего суда. И второй раз бойца приговорили к десяти дням в военной тюрьме - на этот раз бригадный генерал Элиад Моати. Тем не менее ожидается, что его просьба о смягчении приговора будет удовлетворена.

