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Солдата сказавшего "Бен-Гвир наведет порядок" судили второй раз
30.11.2022 08:04 Аркадий Бочаровский

Солдата сказавшего "Бен-Гвир наведет порядок" судили второй раз


Боец бригады Гивати, который был приговорен к десяти дням военной тюрьмы после того, как заявил левым активистам, что "Бен-Гвир наведет здесь порядок, я вас сломаю", снова предстал перед судом.

Причина повторного суда  - изъян в дисциплинарной процедуре во время предыдущего суда. И второй раз бойца приговорили к десяти дням в военной тюрьме - на этот раз бригадный генерал Элиад Моати. Тем не менее ожидается, что его просьба о смягчении приговора будет удовлетворена. 
 

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