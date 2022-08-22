Лапид недоволен тупиком в переговорах: учителя-ветераны - опора системы
Премьер-министр Яир Лапид выразил недовольство тупиком в переговорах между учителями и министерством финансов.
Соответствующее заявление он сделал по итогам нового раунда, который завершился без какого-либо результата.
"Мне не нравится, как в казначействе говорят об учителях-ветеранах на этих переговорах. Израильское общество должно их уважать. Педагоги-ветераны не являются обузой для системы образования, они являются ее опорой", - сказал Лапид.
Между тем, министр финансов Авигдор Либерман также сделал заявление относительно переговоров.
"Для тех, кто не был проинформирован о деталях — прежде всего, предложение минфина предусматривает повышение заработной платы всем учителям, как новым, так и ветеранам", - сказал он.
По словам Либермана, учителя, которые усердно работают, получат дополнительные надбавки к зарплате.