



Лапид недоволен тупиком в переговорах: учителя-ветераны - опора системы

Премьер-министр Яир Лапид выразил недовольство тупиком в переговорах между учителями и министерством финансов.

Соответствующее заявление он сделал по итогам нового раунда, который завершился без какого-либо результата.

"Мне не нравится, как в казначействе говорят об учителях-ветеранах на этих переговорах. Израильское общество должно их уважать. Педагоги-ветераны не являются обузой для системы образования, они являются ее опорой", - сказал Лапид.

Между тем, министр финансов Авигдор Либерман также сделал заявление относительно переговоров.

"Для тех, кто не был проинформирован о деталях — прежде всего, предложение минфина предусматривает повышение заработной платы всем учителям, как новым, так и ветеранам", - сказал он.

По словам Либермана, учителя, которые усердно работают, получат дополнительные надбавки к зарплате.