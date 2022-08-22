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Лапид недоволен тупиком в переговорах: учителя-ветераны - опора системы
22.08.2022 19:40 Алина Груднева

Лапид недоволен тупиком в переговорах: учителя-ветераны - опора системы

Премьер-министр Яир Лапид выразил недовольство тупиком в переговорах между учителями и министерством финансов.

 
Соответствующее заявление он сделал по итогам нового раунда, который завершился без какого-либо результата.
 
"Мне не нравится, как в казначействе говорят об учителях-ветеранах на этих переговорах. Израильское общество должно их уважать. Педагоги-ветераны не являются обузой для системы образования, они являются ее опорой", - сказал Лапид.
 
Между тем, министр финансов Авигдор Либерман также сделал заявление относительно переговоров.
 
"Для тех, кто не был проинформирован о деталях — прежде всего, предложение минфина предусматривает повышение заработной платы всем учителям, как новым, так и ветеранам", - сказал он.
 
По словам Либермана, учителя, которые усердно работают, получат дополнительные надбавки к зарплате.

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