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Учителя и минфин так и не нашли выхода из тупика
22.08.2022 18:56 Алина Груднева

Учителя и минфин так и не нашли выхода из тупика

Вечером, 22 августа, завершился очередной раунд переговоров между профсоюзом учителей и министерством финансов по поводу трудового спора.

 
Ранее глава Гистрадута пригрозил срывом начала учебного года, если не будет найдено решение по поводу условий работы и заработной платы педагогов.
 
Переговоры в понедельник, как и ожидалось, не вывели из тупика.
 
Стороны уже несколько раз встречались с целью достижения согласия по вопросу о разнице в оплате труда учителей, но безуспешно.

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