



Учителя и минфин так и не нашли выхода из тупика

Вечером, 22 августа, завершился очередной раунд переговоров между профсоюзом учителей и министерством финансов по поводу трудового спора.

Ранее глава Гистрадута пригрозил срывом начала учебного года, если не будет найдено решение по поводу условий работы и заработной платы педагогов.

Переговоры в понедельник, как и ожидалось, не вывели из тупика.

Стороны уже несколько раз встречались с целью достижения согласия по вопросу о разнице в оплате труда учителей, но безуспешно.