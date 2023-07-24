



Лапид: Это печальный день, день разрушения нашего дома

Лидер оппозиции Яир Лапид критикует коалицию за злоупотребление властью через несколько минут после того, как Кнессет принял первый из законов о пересмотре судебной системы.



Лапид обещает завтра обратиться в БАГАЦ против только что принятого закона.



“Это полное нарушение правил игры, — говорит Лапид из конференц-зала своей партии в Кнессете. - Правительство и коалиция могут выбирать, в каком направлении двигаться государству, но они не могут определять характер государства”.



Лидер оппозиции призывает военных резервистов подождать, прежде чем уйти с военной службы. ”Не прекращайте служить, — говорит Лапид, — пока мы еще не знаем решения Верховного суда”.



Лапид также обрушился с критикой на премьер-министра Биньямина Нетаниягу, назвав его “слабым”, и сказав, что “премьер-министра нет”.



“Нетаниягу стал марионеткой на ниточках экстремистов и мессианистов”, — сказал Лапид.



Членов коалиции, собравшимся для поздравительного селфи во время подсчета голосов, он спросил: “Что вы празднуете?”



“Это печальный день, день разрушения нашего дома, ненужной ненависти, и посмотрите, как коалиция празднует”, — добавил он.



