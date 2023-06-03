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кулеба
03.06.2023 20:01 Алина Груднева

Кулеба: Украине уже не нужно проходить план действий по членству в НАТО

Украине уже нет смысла проходит через этап плана действий по членству в НАТО.

Такое мнение выразил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с эстонским коллегой Маргусом Цахкна.

"Мы считаем, что ПДЧ больше не должен считаться элементом на пути к членству. Это механизм, который изжил себя и не должен применяться по отношению к Украине", – подчеркнул Кулеба.

По его словам, членство Украины в НАТО является неизбежным вопросом.

"Это рано или поздно произойдет", - резюмировал он.

 

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