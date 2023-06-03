



Кулеба: Украине уже не нужно проходить план действий по членству в НАТО

Украине уже нет смысла проходит через этап плана действий по членству в НАТО.



Такое мнение выразил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с эстонским коллегой Маргусом Цахкна.



"Мы считаем, что ПДЧ больше не должен считаться элементом на пути к членству. Это механизм, который изжил себя и не должен применяться по отношению к Украине", – подчеркнул Кулеба.



По его словам, членство Украины в НАТО является неизбежным вопросом.



"Это рано или поздно произойдет", - резюмировал он.



