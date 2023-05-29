



Кто виноват: Соловьев хочет посадить Гиркина, а Гиркин – Пригожина

Российские пропагандисты на фоне неудач на украинском фронте и все более заметного прихода войны на территорию России ищут виноватого. Их высказывания становятся все более радикальными.



Владимир Соловьев в одном из последних эфиров раскритиковал Игоря Гиркина-Стрелкова, который, хотя сам последовательно придерживается империалистических и антиукраинских взглядов, постоянно критикует Кремль за “неправильное” ведение войны, не останавливаясь и перед персональными нападками на высоких чиновников.



“Какой-нибудь блогер получает реальный срок за дискредитацию армии, а какой-то мерзавец, считающий себя военным, может нести что угодно. Но в результате решения Гаагского суда здесь он становится неприкосновенным. Он сидеть должен давно за дискредитацию армии!” – возмутился Соловьев.



В свою очередь, Гиркин это высказывание не пропустил и прокомментировал его, назвав своего кандидата на арест за "дискредитацию армии".



“Не, ну все правильно. Стрелков – он дискредитирует. А Евгений Викторович Пригожин – дважды судимый рецидивист, хозяин огромного войска наемников, миньоны которого называют армию “петушками” – он нет, он – “весь в белом”. Понимать надо!” – считает он.



“Соловьев призвал посадить Гиркина, Гиркин – Пригожина, Пригожин – Шойгу, Шойгу – Кадырова, Кадыров – Соловьева. Паззл сложился”, – пишет один из комментаторов пропагандиста.