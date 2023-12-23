



КСИР: ожидайте закрытия новых морских путей

Высокопоставленный член иранского Корпуса стражей исламской революции после атаки на танкер недалеко от Индии предупредил, что в обозримом будущем возможно закрытие новых морских путей.



"Если агрессия Израиля и США продолжится, пусть ждут закрытия новых морских путей в Аравийском море", - сказал он.



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Ранее поступила информация, что беспилотник угодил в борт танкера с нефтепродуктами, который шел под флагом Либерии. По данным британской военной компании Ambrey, судно якобы связано с Израилем.



После атаки на борту вспыхнул пожар. Члены экипажа быстро потушили возгорание. Никто не пострадал.