



Кортеж Зеленского попал под ракетный обстрел в Одессе – фейк

В среду, 6 марта, ряд СМИ со ссылкой на греческое издание Protothema сообщили о том, что в Одессе по кортежу Президента Украины был нанесен ракетный удар. Эта информация – фейк, заявила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире "Донбасс.Реалии".



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По ее словам, враг атаковал припортовую инфраструктуру, и хотя Зеленский вместе с делегацией из Греции был недалеко от места удара утром 6 марта, сама атака не связана с их визитом, подчеркнула Наталья Гуменюк.



"Россия – террорист, и она, очевидно, продолжает атаки на припортовую инфраструктуру. Да, по Одессе был нанесен ракетный удар, предположительно, баллистическим оружием, с попаданием в одно из зданий в припортовой инфраструктуре. Но это никаким образом не связано с конкретным визитом. Это связано с террором, который враг достаточно методично проводит", – отметила Гуменюк.