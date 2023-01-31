



Конфликт из-за разрешений на оружие: Бен-Гвир закроет отдел лицензирования

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир провел срочную встречу с руководителями отдела лицензирования огнестрельного оружия в своем кабинете с целью устранить препятствия и разрешить выдачу лицензий на огнестрельное оружие 17 000 гражданам, которые подали заявления и ожидают собеседования с сотрудниками отдела лицензирования. Представители отдела заявили, что не в состоянии выполнить его требование, в ответ на что министр прервал совещание и объявил, что если решение вопроса не будет найдено к завтрашнему утру, он закроет отдел.



На фоне терактов в Иерусалиме министр Бен Габир отметил в ешиве: "Теракт в Неве-Яакове закончился с таким трагическим результатом, потому что там не было гражданских с оружием, но, с другой стороны, теракт на следующий день в Городе Давида закончился без жертв только потому, что там граждане имели при себе оружие и нейтрализовали террориста".



Представители отдела заявили, что у них нет возможности значительно расширить часы приема кандидатов на получение лицензии. В настоящее время прием ведется четыре часа в день и принимают по три человека в час, при этом собеседование длится около пяти минут для каждого кандидата на получение лицензии. Сегодня прием граждан ведется в воскресенье, вторник и четверг и два часа в понедельник. Министр потребовал от представителей отдела продлить время работы до полного рабочего дня и принимать не три, а хотя бы восемь человек в час.





Представители подразделения заявили министру Бен-Гвиру, что не могут выполнить его требование о продлении часов приема. В ответ министр прервал совещание и объявил, что если решение не будет найдено к завтрашнему утру, он закроет отдел. По словам официальных лиц, присутствовавших на встрече, Бен Гвир сказал: "Мы находимся в чрезвычайной ситуации и должны устранить эту пробку. Мы должны защитить наших детей и дать гражданам возможность защитить себя". Если отдел не знает, как снабдить оружием тех, кто имеет право его носить - мы закроем его и откроем орган, который знает, как ответить гражданам."