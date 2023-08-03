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Комментарий правительства об освобождении от службы студентов ешив
03.08.2023 15:01 Алина Груднева

Комментарий правительства об освобождении от службы студентов ешив

Секретарь правительства Йоси Фукс рассказал о разрабатываемом законопроекте об официальном освобождении студентов ешив от призыва на военную службу.

По данным "Едиот Ахронот", соответствующее заявление он сделал в среду, 2 августа.

"Мы сформируем механизм, согласно которому все, кто изучает Тору, будут освобождены от призыва, а люди, не изучающие Тору, будут призваны", — сообщил он.

По словам Фукса, правительство, разрабатывающее новый законопроект, рассчитывает на то, что БАГАЦ не будет вмешиваться в принятие основных законов.

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