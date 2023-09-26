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Колонна мотоциклистов нарушила Йом Кипур в Хайфе
26.09.2023 08:02 Аркадий Бочаровский

Колонна мотоциклистов нарушила Йом Кипур в Хайфе


По сообщениям в израильских социальных сетях, десятки  мотоциклистов и водителей скутеров - “представители меньшинств” бесчинствовали в Хайфе, сигналили и нарушали атмосферу Йом Кипура. 

Полиция арестовала двоих участников безобразий ночью 26 сентября. При них обнаружены легковоспламеняющиеся материалы, и возникли опасения, что они собираются устроить пожар.

Подозреваемые были доставлены на допрос, по окончании которого они были заключены в тюрьму. Полиции известны другие подозреваемые, которые будут арестованы позднее.

Всего, по предварительной информации, в мотоциклетной колонне ехал 21 человек.
 

 

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