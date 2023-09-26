



Колонна мотоциклистов нарушила Йом Кипур в Хайфе



По сообщениям в израильских социальных сетях, десятки мотоциклистов и водителей скутеров - “представители меньшинств” бесчинствовали в Хайфе, сигналили и нарушали атмосферу Йом Кипура.



Полиция арестовала двоих участников безобразий ночью 26 сентября. При них обнаружены легковоспламеняющиеся материалы, и возникли опасения, что они собираются устроить пожар.



Подозреваемые были доставлены на допрос, по окончании которого они были заключены в тюрьму. Полиции известны другие подозреваемые, которые будут арестованы позднее.



Всего, по предварительной информации, в мотоциклетной колонне ехал 21 человек.

