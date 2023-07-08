



Когда в Украине заработает система раннего оповещения: прогноз посла Израиля

Израиль в настоящее время активно занимается передачей Украине системы раннего оповещения, которая начнет работать в ближайшее время.



Такое заявление в интервью ZN.UA сделал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.



"Она находится в процессе передачи и адаптации. График передачи системы согласован двумя сторонами, специалисты из Израиля и Украины встречаются, работают и активно делают все, чтобы эта система заработала здесь как можно быстрее. Мне называли разные сроки. Но я слышал, что в сентябре по крайней мере часть этой системы должна заработать", - отметил он.



По словам дипломата, система, которую получит Украина, отличается от той, что работает в Израиле. То есть, в настоящее время эксперты пытаются создать новую систему, основанную на израильской.



"Необходимо учитывать размеры Украины, особенности и угрозы, с которыми она сталкивается. Вы знаете, что Израиль прежде всего имеет дело с ракетами малого радиуса действия, довольно примитивными, ими нас обстреливают в основном из Газы. Именно с этим связана эффективность, кстати, "Железного купола", о котором так много говорили", - подчеркнул посол.