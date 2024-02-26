



Когда похоронят Навального: соратники оппозиционера дали ответ

Соратники российского оппозиционера Алексея Навального опровергли слухи о том, что похороны политика состоятся 29 февраля.



"Телеграм-каналы, которые распространяют информацию о похоронах Алексея, - фейковые. Они не связаны с ФБК, и сообщениям в них верить не стоит", - сказала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Она добавила, что публичное прощание с оппозиционером запланирована на конец нынешней рабочей недели.



"Мы ищем зал для публичного прощания с Алексеем. Время: конец этой рабочей недели. Если у вас есть подходящее помещение, свяжитесь с нами, пожалуйста", - добавила Ярмыш.