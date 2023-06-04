



Коэн отправляется в Южную Корею и Филиппины вместе с экономической делегацией

Министр иностранных дел Эли Коэн начинает пятидневный визит в Юго-Восточную Азию с остановками на Филиппинах и в Южной Корее. В Маниле Коэн встретится с президентом Фердинандом Маркосом-младшим и министром иностранных дел Энрике Манало и станет первым высокопоставленным израильским дипломатом, прилетевшим в Манилу с 1967 года, когда столицу Филиппин посетил Абба Эбан. Он также встретится со своим южнокорейским коллегой Пак Джином в Сеуле.



Коэн также возглавляет израильскую экономическую делегацию, которая в Маниле сосредоточится на вопросах сельского хозяйства, водных ресурсов, энергетики, здравоохранения, готовности к чрезвычайным ситуациям и кибербезопасности. По данным МИД, встречи с южнокорейскими коллегами будут посвящены автомобильным технологиям, робототехнике, умным заводам и искусственному интеллекту.



В подготовленном заявлении Коэн сказал, что Израиль укрепляет связи "с растущими державами Юго-Восточной Азии".



“Азия – это континент с огромным потенциалом, имеющим большое значение для Израиля и его экономики”, – продолжил он.



Соглашение о свободной торговле Израиля с Южной Кореей, первое соглашение со страной в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вступило в силу в конце 2022 года.