



Кнессет одобрил создание чрезвычайного правительства

Кнессет проголосовал за создание чрезвычайного правительства национального единства.



Его состав поддержали большинство депутатов - 66 проголосовали "за".



Таким образом, в состав чрезвычайного правительства входят: Биньямин Нетаниягу, Бени Ганц, Гади Айзенкот, Гидеон Саар, Хили Трупер и Ифат Шаша-Битон в соответствии со статьей 15 Основного закона.



Ранее были представлены основные положения соглашений о правительстве национального единства.



1. Будет создан "кабинет по управлению войной", в который войдут премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр обороны Йоав Галант и председатель "Махане-Мамлахти" Бени Ганц. Генерал-полковник Гади Айзенкот и министр Рон Дермер будут выступать в качестве наблюдателей в кабинете по управлению войной.



2. От имени "Махане Мамлахти" в кабинет политической безопасности на время войны будут введены пять министров без портфеля (один из них - в качестве наблюдателя): Бени Ганц, Гидеон Саар, Гади Айзенкот и еще два министра - Хили Трупер и Ифат Шаша Битон.



3. Место в кабинете по управлению войной будет зарезервировано для председателя оппозиции Яира Лапида, однако тот уже сказал, что присоединяться не будет.



4. В период войны не будут продвигаться законопроекты и решения правительства, которые не касаются ведения войны.