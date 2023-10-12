



Лапид не присоединится к чрезвычайному правительству, но поддержит его извне

Лидер оппозиции Яир Лапид в преддверии голосования по утверждению состава чрезвычайного правительства единства сказал, что не собирается к нему присоединяться.



Тем не менее председатель "Еш Атид" заверил, что поддержит его извне.



По словам Лапида, он не верит, что такое правительство будет работать. Он посетовал на структуру "узкого кабинета", в котором не будет четкого разграничения полномочий.



Также он раскритиковал присутствие в чрезвычайном правительстве тех, кто ответственен за "неспособность" предотвратить террористическую атаку ХАМАСа.



В завершение его партия заверяет, что Лапид продолжит поддерживать военные усилие по истреблению ХАМАСа и не будет голосовать против вхождения пяти депутатов "Ха-Махане ха-мамлахти" в чрезвычайное правительство.