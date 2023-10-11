



Основные положения соглашения о создании правительства единства



Основные положения соглашений о правительстве национального единства:



1. Будет создан "кабинет по управлению войной", в который войдут три человека: премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр обороны Йоав Галант и председатель Махане Мамлахти Бени Ганц. Кроме того, генерал-полковник Гади Айзенкот и министр Рон Дермер будут выступать в качестве наблюдателей в кабинете по управлению войной.



2. От имени Махане Мамлахти в кабинет политической безопасности будут введены пять министров без портфеля (один из них - в качестве наблюдателя): Бени Ганц, Гидеон Саар, Гади Айзенкот и еще два министра - Хили Трупер и Ифат Шаша Битон. Это на время войны.



3. Место в кабинете по управлению войной будет зарезервировано для председателя оппозиции Яира Лапида, если он присоединится к ней.



4. В период войны не будут продвигаться законопроекты и решения правительства, которые не касаются ведения войны. Все назначения на руководящие должности будут автоматически продлеваться на период войны.



Вечером ожидается выступление Нетаниягу и Ганца с обращением к нации, а еще раньше состоится заседание расширенного кабинета, который санкционирует деятельность военного кабинета.



Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир написал в Твиттере: "Поздравляю с единством, теперь мы должны победить". На это депутат Матан Кахана из Махане Мамлахти ответил: "Единое чрезвычайное правительство - это то, что сейчас необходимо, чтобы привести к победе в войне. С Божьей помощью мы сделаем это и добьемся успеха".