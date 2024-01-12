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КНДР отрицает передачу ракет России
12.01.2024 11:00 Алина Груднева

КНДР отрицает передачу ракет России

Северная Корея отрицает информацию о том, что передала свои ракеты России, которая использует их для ударов по Украине.

Такое заявление сделал постпред КНДР в ООН Ким Сон.

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Он объявил о том, что США выдвинули "необоснованное обвинение" в адрес КНДР. Также дипломат обвинил Соединенные Штаты в подрыве "основ международного мира и безопасности".

Накануне Офис генпрокурора Украины подтвердил, что получены первые доказательства использования Россией северокорейских ракет для ударов по мирным городам страны.

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