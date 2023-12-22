



КНДР отправила очередную партию боеприпасов России

Северная Корея отправила свыше тысячи контейнеров с боеприпасами в Россию.



Об этом сообщает информационное агентство "Укринформ" со ссылкой на заявление американского посла при НАТО Джулиану Смит.



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"У нас есть новая информация о том, что КНДР недавно отправила дополнительное вооружение в Россию для применения в войне против Украины. По нашей информации, КНДР передала РФ более тысячи контейнеров военного оборудования и боеприпасов", - отметила она, ссылаясь на спутниковые снимки.



По словам Смит, боеприпасы были отправлены на грузовых кораблях. Она не исключила, что оружие КНДР предоставляет РФ в обмен на другие военные технологии.



"Не исключено, что в этом "списке желаний" Пхеньяна есть истребители, ракеты земля-воздух, бронетехника, оборудование для производства баллистических ракет и другие вооружения", - отметила Смит.