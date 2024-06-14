



КНДР могла передать РФ миллионы артснарядов и десятки ракет

КНДР отправила России контейнеры, в которых могут находиться около пяти миллионов артиллерийских снарядов, которые РФ будет использовать в войне против Украины.



По данным Bloomberg, такое заявление сделал министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик.



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Он подчеркнул, что были замечены как минимум 10 тысяч морских контейнеров, которые могут вместить до 4,8 млн снарядов. По словам Сика, также Северная Корея передала РФ десятки баллистических ракет.



"Ожидается, что Путин будет стремиться к более тесному сотрудничеству с КНДР в сфере безопасности, особенно в сфере военных поставок, таких как артиллерийские снаряды, которые необходимы для того, чтобы получить шанс на победу", – пояснил министр.

