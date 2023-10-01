



КНДР: глобальному миру угрожаем не мы с РФ, а США

Северная Корея отрицает обвинения в том, что угрожает вместе с Россией глобальному миру.



По данным Yonhap, замминистра иностранных дел КНДР Им Чон Иль объявил, будто угрозу, на самом деле, несет США, а НАТО является "организатором украинского кризиса".



По его словам, Америка якобы пытается создать в мирового сообщества ложное впечатление о том, что сотрудничество между Москвой и Пхеньяном опасно для мира. Он подчеркнул, что именно Запад подтолкнул к "вершине развития" эти отношения.



"Отношения КНДР и России выходят на новый высокий этап и служат мощной крепостью и стратегическим опорным пунктом для сохранения мира и сдерживания военных угроз и вмешательства империалистов", - сказал он.