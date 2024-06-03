



Китай – Зеленскому: Мы не раздували огонь и не подпитывали пламя войны

Китай отреагировал на недавнее резкое заявление Президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия и Китай пытаются ослабить запланированный им глобальный мирный саммит в Швейцарии.



Китай никогда не "раздувал огонь и не подпитывал пламя" российско-украинской войны, заявила представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин. Китай считает, что все усилия, направленные на поддержку мирных мер в российско-украинской войне, должны быть признаны, цитирует министра The Guardian.



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Мао подчеркнула, что Китай придает большое значение отношениям с Украиной и остается ее крупнейшим торговым партнером. При этом она добавила, что позиция Китая относительно мирной конференции является очень "открытой и прозрачной".



"Мы верим, что сможем получить понимание и поддержку всех сторон", – сказала Мао.



Напомним, ранее президент Зеленский заявлял, что Россия продолжает попытки сорвать предстоящий саммит мира в Швейцарии и пытается шантажировать с этой целью другие страны. При этом, по его словам, некоторые страны стали даже помогать Кремлю в этих намерениях.