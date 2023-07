Китай запустит 300 мини-спутников на сверхнизкой орбите: В чем их особенности

В декабре Пекин запустит на сверхнизкую околоземную орбиту свой первый миниатюрный спутник-шпион, сообщает Naked Science. Но уже через три последующих года Китай собирается довести "созвездие" своих спутников до 300 штук.



По данным Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации CASIC, спутники будут оснащены камерами высокого разрешения и специальным оборудованием для обработки и анализа информации. План проекта предусматривает 192 спутника в группировке к 2027 году и 300 к 2030 году. Все космические аппараты будут летать на высоте до 300 км вокруг Земли.



Представители CASIC утверждают, что сеть миниатюрных спутников будет выполнять чисто гуманитарные миссии. По из словам, задачи спутниковой группировки сводятся к оперативному наблюдению за земной поверхностью в коммерческих и гуманитарных целях – клиенты, которые оформят подписку с корпорацией, смогут получить актуальные снимки интересующей их области в течение получаса после заказа.



Однако, США очень озабочены развитием космической программы Китая, в рамках которой Пекин собирается выполнить более 70 миссий только в этом году. Чиновники Министерства обороны США говорят, что даже китайские коммерческие спутники представляют множество угроз для безопасности, включая шпионаж.



В США считают, что не только телекоммуникационное оборудование из КНР может использоваться для шпионажа, но и с помощью коммерческих спутников Пекин может разведать военные секреты других стран. Генерал-майор Дэвид Миллер, директор по операциям космических сил США, заявил: "Мы должны исходить из того, что китайский спутник представляет угрозу, независимо от того, является ли он коммерческим или военным".



VLEO или сверхнизкая околоземная орбита – это близкие к круговым стабильные траектории для спутников максимальной высотой до 400 километров. Китай не первопроходец в освоении VLEO, но акцентирует свой интерес к этой области ближнего космоса. Сверхнизкой околоземной орбитой и запуском спутников на нее США и СССР занимались еще в 70-х годах прошлого века, но в тот момент не видели особых преимуществ в дальнейшем развитии сегмента.



Привлекательность VLEO для спутников дистанционного зондирования Земли в настоящее время обусловлена ​​меньшим расстоянием до поверхности. Чтобы получить снимок в видимом диапазоне с разрешением около 50 сантиметров на пиксель, достаточно камер и оптики массой вдвое меньше, чем для аппаратов, работающих на высотах 500 километров. А это в свою очередь дает экономию в производстве спутников в 40%. Однако в полетах на околоземной орбите есть свои минусы, главный из которых – влияние атмосферы. Это означает, что мини-спутники должны обладать достаточной энергией, чтобы держаться на орбите и не упасть или не сорваться в открытый космос. И даже в таком случае их срок службы будет небольшим.



Однако в Китае эта проблема была решена простым способом – благодаря массовому запуску спутников. Все равно они получаются относительно дешевыми, а отправлять их в космос можно часто на коммерческих и недорогих ракетах.

Orbital launch no. 106 of 2023 🇨🇳🚀🛰️🛰️



Qiankun 1 | Galactic Energy | July 22 | 0507 UTC#GalacticEnergy successfully launched #Qiankun1 test🛰️ & #Xingshidai16 for #ADASpace to VLEO (Very Low Earth Orbit) from #Jiuquan SLC on its #Ceres1🚀.#China pic.twitter.com/coNjzB5beZ