



Китай надеется усилить сотрудничество с Кубой

Председатель КНР Си Цзиньпин и его кубинский коллега Мигель Диас-Канель пообещали взаимную поддержку "основных интересов" своих государств.



Си заявил, что Китай надеется "усилить координацию и сотрудничество в международных и региональных делах" с Кубой. Об этом сообщает Associated Press.



Кроме этого, лидер Китая сказал, что оба государства "пойдут рука об руку по пути построения социализма, каждый со своими характеристиками".



Отмечается, что визит Диас-Канеля является еще одним признаком того, что Китай пытается активизировать свою дипломатию после фактического прекращения таких обменов во время пандемии.



Напомним, что президент Монголии и глава Европейского совета также должны посетить Китай в ближайшие дни.