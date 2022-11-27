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Китай надеется усилить сотрудничество с Кубой
27.11.2022 00:17 Ольга Белозерова

Китай надеется усилить сотрудничество с Кубой

Председатель КНР Си Цзиньпин и его кубинский коллега Мигель Диас-Канель пообещали взаимную поддержку "основных интересов" своих государств.

Си заявил, что Китай надеется "усилить координацию и сотрудничество в международных и региональных делах" с Кубой. Об этом сообщает Associated Press.

Кроме этого, лидер Китая сказал, что оба государства "пойдут рука об руку по пути построения социализма, каждый со своими характеристиками". 

Отмечается, что визит Диас-Канеля является еще одним признаком того, что Китай пытается активизировать свою дипломатию после фактического прекращения таких обменов во время пандемии.

Напомним, что президент Монголии и глава Европейского совета также должны посетить Китай в ближайшие дни. 

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