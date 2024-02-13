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Киркоров приехал извиняться в Горловку в “ДНР”
13.02.2024 12:32 Катя Шульц

Киркоров приехал извиняться в Горловку в “ДНР”

Продолжающий извиняться после вечеринки у Ивлеевой Киркоров заявил, что не собирается покидать Россию, и поехал выступать в так называемую ДНР, а именно в оккупированную Россией Горловку.


Видео записи разлетелось по сети. В сюжете говорится, что артист привез гумпомощь, подарки раненым, кондиционеры для местного детского центра и выступил перед сотрудниками и пациентами горбольницы.

Относительно того, что Киркоров не собирается покидать Россию, то на его месте теперь бы боялся каждый. Заигрывания c Кремлем ни для кого еще не прошли бесследно.


 

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