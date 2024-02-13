



Киркоров приехал извиняться в Горловку в “ДНР”

Продолжающий извиняться после вечеринки у Ивлеевой Киркоров заявил, что не собирается покидать Россию, и поехал выступать в так называемую ДНР, а именно в оккупированную Россией Горловку.





Видео записи разлетелось по сети. В сюжете говорится, что артист привез гумпомощь, подарки раненым, кондиционеры для местного детского центра и выступил перед сотрудниками и пациентами горбольницы.



Относительно того, что Киркоров не собирается покидать Россию, то на его месте теперь бы боялся каждый. Заигрывания c Кремлем ни для кого еще не прошли бесследно.





