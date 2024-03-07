



Кэмерон намекнул Германии: передача Taurus Украине – не эскалация

Страны НАТО могут столкнуться с риском эскалации военных действий в Украине, только если направят своих солдат противостоять России. Любая другая форма помощи не будет рассматриваться как эскалация конфликта.



Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на совместной пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок, сообщает Sky News.



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Кэмерон напомнил: на каждом этапе союзников Украины предупреждали, что предоставление определенного оружия – в том числе противотанковых средств, танков и дальнобойной артиллерии – будет расценено Россией как эскалация.



В итоге, заметил министр, этой эскалации так и не произошло.



"Если вы помогаете стране защищаться от незаконной и совершенно неоправданной агрессии, то ничто не мешает вам помочь Украине отвоевать свою территорию", – рассказал глава британского МИД и подчеркнул, что до тех пор, пока Запад "не окажется в ситуации, когда солдат НАТО убивает российского солдата, это не будет эскалацией".



При этом Кэмерон отказался рассказывать, оказывает ли Британия давление на Германию с целью, чтобы начать поставки ракет Taurus в Украину.



"Когда речь заходит о дальнобойном оружии, я могу говорить только о британском опыте того, насколько эффективным было это оружие", – добавил министр.



Бербок, отвечая на вопрос о Taurus для Украины, заявила, что "это не следует обсуждать публично".