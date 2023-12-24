



Кэмерон: Иран - угроза для мира

Великобритании и союзникам необходимо разработать действительно мощный набор мер для сдерживания Ирана, поскольку Исламская республика представляет собой угрозу для всего мира.



Такое мнение в интервью газете The Telegraph выразил министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон.



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По его словам, более чем за год было как минимум 15 реальных угроз или заговоров с целью убийства граждан Великобритании или лиц, проживающих в стране. Кэмерон пообещал, что Лондон не потерпит злонамеренной деятельности Ирана как на своей территории, так и на Ближнем Востоке.



"Иран оказывает совершенно пагубное влияние в регионе и в мире – в этом нет никаких сомнений. Есть хути, есть "Хизбалла", есть иранские сателлиты в Ираке, которые нападают на британские и американские базы и войска. Ирану необходимо послать невероятно четкий сигнал о том, что подобная эскалация недопустима", - подчеркнул Кэмерон.