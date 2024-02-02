



Кэмерон: Британия могла бы признать "палестинское государство"

Великобритания могла бы официально признать "палестинское государство" после прекращения огня в Газе, не дожидаясь результатов многолетних переговоров на этот счет.



По данным Associated Press, такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.



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"Это может быть тот вопрос, который мы рассмотрим по мере того, как процесс, по мере продвижения к решению, станет более реальным. Что нам нужно сделать, так это дать палестинскому народу горизонт к лучшему будущему, будущему собственного государства", - сказал он.



По словам Кэмерона, перспектива признания "палестинского государства" является жизненно важной для долгосрочного мира и безопасности в регионе.



"Первым шагом должна стать пауза в боевых действиях в Газе, которая в конечном итоге перерастет в постоянное, устойчивое прекращение огня", - подчеркнул он.