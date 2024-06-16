



“Казань” уже на Кубе. Впереди “Карибские учения”

Российская атомная подводная лодка “Казань” прибыла на Кубу вместе с военным кораблем “Адмирал Горшков”. Путь россиян, как бы невзначай, проходил у берегов Великобритании.



Премьер-министр Великобритании Риши Сунак был проинформирован о том, что у берегов Шотландии обнаружена российская атомная подводная лодка. Об этом сообщает газета Express.



Согласно сообщению, субмарину “Казань” англичане зафиксировали 5 июня после того, как британская подводная лодка опустила в море буи с гидролокаторами.



Британский военный самолет морской разведки проследил за атомной подводной лодкой с воздуха вдоль западного побережья Ирландии до Шотландии. Русские проплыли мимо базы ядерного оружия в Фаслейне. Военное командование Великобритании обеспокоено, что россияне могли искать “слабые места” на фланге НАТО.



Российская подводная лодка в сопровождении фрегата “Адмирал Горшков”, по официальной информации, прибыла на Кубу. Русские совместно с правительством Кубы планируют провести военные учения в Карибском бассейне.



Напомним, что Гавана находится всего в 170 км от Ки-Уэста в американском штате Флорида. Правительство США заявило, что очень внимательно следит за развитием событий, но не предполагает существования угрозы.

