Катар не видит смысла, чтобы представительство ХАМАСа переехало из страны
Катар заявляет, что нет никаких оснований прекращать присутствие офиса ХАМАСа в Дохе, пока продолжаются посреднические усилия в войне между Израилем и палестинской террористической группировкой.
Представитель министерства иностранных дел Маджед аль-Ансари добавил на пресс-конференции, что Катар по-прежнему привержен посредничеству, но повторил утверждение Дохи о том, что она пересматривает свою роль в связи с "разочарованием от нападок" на ее усилия.
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Сообщалось, что политические руководители ХАМАСа рассматривают возможность переноса своей операционной базы из Катара, поскольку государство
Персидского залива сталкивается с растущим давлением из-за своего влияния на террористическую группировку в непрямых переговорах с Израилем о заложниках.
Катар вместе с США и Египтом уже несколько недель ведет закулисные переговоры, направленные на достижение договоренности об освобождении заложников и перемирии в Газе.