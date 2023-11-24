



Катар: ХАМАС действительно отпустил 24 человек

Катар, выступающий посредником в переговорах, подтвердил информацию об освобождении 24 похищенных террористами в Израиле заложников.



Соответствующую информацию предоставил пресс-секретарь МИД Катара.



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"Мы подтверждаем, что в рамках соглашения о гуманитарном прекращении огня 24 похищенных из Газы - женщин, детей и тайцев", - сказал он.



В Катаре добавили, что террористы передали заложников сотрудникам Красного Креста.